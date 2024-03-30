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غزة: الأونروا تدعو دول العالم للضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 13:25     الفئـة : دولــي
غزة: الأونروا تدعو دول العالم للضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

غزة - دعا مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، دول العالم إلى زيادة الضغط على الاحتلال الصهيوني، لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى سكان قطاع غزة.

وحث لازاريني في منشور على منصة "إكس"، أمس السبت، دول العالم على إعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة، مشددا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جريئة  لمنع حدوث المجاعة في القطاع.

وطالب، الاحتلال الصهيوني، بالسماح لقوافل الأغذية التابعة للمنظمة بالدخول إلى شمال غزة وفتح معابر برية لتسهيل إيصال المساعدات، وسط تحذيرات دولية من حدوث مجاعة، محذرا في ذات الصدد، من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني شخص في القطاع، الذي "أصبح مكانا مستحيلا للعيش الكريم".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الصهيوني شن عدوانه المدمر على قطاع غزة - رغم قرار مجلس الأمن المطالب بوقف فوري لإطلاق النار - حيث خلف أكثر من 32 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وكارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

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غزة: الأونروا تدعو دول العالم للضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 13:25     الفئـة : دولــي   شارك

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