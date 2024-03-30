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150 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة

  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 08:50     الفئـة : دولــي
150 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة

القدس المحتلة - أدى نحو 150 ألف مصل، مساء يوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن نحو 150 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الصهيوني المشددة ومنعه دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية، ومنع مئات الشبان المقدسيين من الصلاة في المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال الصهيوني عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم، تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.    

يشار إلى أن عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى أدوا الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

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150 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة
  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 08:50     الفئـة : دولــي   شارك

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