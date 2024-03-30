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العدوان على غزة: الاحتلال الصهيوني يرتكب جريمة جديدة راح ضحيتها 17 شهيدا 

  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 08:39     الفئـة : دولــي

غزة - أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة جديدة يوم الجمعة بقصف قوة امنية من شرطة تأمين المساعدات كانت ضمن عملها المدني الإنساني في نادي الشجاعية الرياضي بغزة، مما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من الشرطة ومواطنين بينهم سيدة فلسطينية.

وفي جريمة أخرى، اغتال جيش الاحتلال أحد ضباط الشرطة الفلسطينية على دوار السنافور بحي الشجاعية مع أفراد من عائلته، مما أدى إلى استشهادهم واستشهاد عدد من المارة بواقع 7 شهداء.

وأدان المكتب، الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني و استهدافاته المتواصلة بحق القوى الأمنية المدنية التي تقدم خدمات إنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، كما استنكر "بأشد العبارات التماهي والاصطفاف الأمريكي وبعض دول أوروبا والغرب مع الاحتلال الصهيوني في هذه الجرائم وانخراطهم في جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء".

وطالب المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر بإدانة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والمخالفة للقانون الدولي والتي يرتكبها في قطاع غزة، كما طالب بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف حرب التجويع ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني وخاصة ضد المدنيين والأطفال والنساء.

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العدوان على غزة: الاحتلال الصهيوني يرتكب جريمة جديدة راح ضحيتها 17 شهيدا 
  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 08:39     الفئـة : دولــي   شارك

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