العدوان على غزة: حركة "حماس" تسلمت مقترح إجتماع باريس وبصدد دراسته

غزة (فلسطين المحتلة) - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، يوم الثلاثاء، إن الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في إجتماع باريس الأخير و أنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه، على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الصهيوني على غزة و إنسحاب قوات الإحتلال كليا إلى خارج القطاع.

و أضاف هنية وفق ما جاء في بيان ل"حماس" : "ردنا على المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة, وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع", مؤكدا أن الحركة "منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء للفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم, وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا وتنهي معاناتهم".

و في سياق متصل, دعا هنية, دول العالم إلى "الضغط على الاحتلال لوقف مجازره بحق الفلسطينيين بغزة, بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات".

و يشن الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانا واسع النطاق على قطاع غزة خلف أكثر من 26 ألف شهيد و 65 ألف جريح فلسطيني, إضافة لدمار واسع و أزمة إنسانية غير مسبوقة.