بريطانيا: نشعر بالقلق إزاء الدعوة لإعادة الاستيطان في غزة

وقالت الخارجية البريطانية في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة, إن "المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء المؤتمر الذي عقد في القدس والذي دعا إلى إعادة التوطين في غزة, وشارك فيه مسؤولون" لدى الكيان الصهيوني.
وأكد البيان أن "موقف المملكة المتحدة واضح بأن غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وشدد البيان على أن "المستوطنات (الصهيونية) غير قانونية"، وأنه "ينبغي ألا يتعرض أي فلسطيني للتهديد بالتهجير القسري أو إعادة التوطين".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني", وتدعو الكيان الصهيوني, إلى وقفه ولكن دون جدوى, محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.