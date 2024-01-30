بريطانيا: نشعر بالقلق إزاء الدعوة لإعادة الاستيطان في غزة

لندن - أعربت بريطانيا, اليوم الثلاثاء, عن قلقها إزاء المؤتمر الذي عقد بمدينة القدس بمشاركة مسؤولين صهاينة, الداعي إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة, إن "المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء المؤتمر الذي عقد في القدس والذي دعا إلى إعادة التوطين في غزة, وشارك فيه مسؤولون" لدى الكيان الصهيوني.

وأكد البيان أن "موقف المملكة المتحدة واضح بأن غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وشدد البيان على أن "المستوطنات (الصهيونية) غير قانونية"، وأنه "ينبغي ألا يتعرض أي فلسطيني للتهديد بالتهجير القسري أو إعادة التوطين".