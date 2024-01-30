Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بريطانيا: نشعر بالقلق إزاء الدعوة لإعادة الاستيطان في غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 16:00     الفئـة : دولــي

لندن - أعربت بريطانيا, اليوم الثلاثاء, عن قلقها إزاء المؤتمر الذي عقد بمدينة القدس بمشاركة مسؤولين صهاينة, الداعي  إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة, إن "المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء المؤتمر الذي عقد في القدس والذي دعا إلى إعادة التوطين في غزة, وشارك فيه مسؤولون" لدى الكيان الصهيوني.

وأكد البيان أن "موقف المملكة المتحدة واضح بأن غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وشدد البيان على أن "المستوطنات (الصهيونية) غير قانونية"، وأنه "ينبغي ألا يتعرض أي فلسطيني للتهديد بالتهجير القسري أو إعادة التوطين".

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني", وتدعو الكيان الصهيوني, إلى وقفه ولكن دون جدوى, محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

كلـمات مفتـاحيــة :
بريطانيا: نشعر بالقلق إزاء الدعوة لإعادة الاستيطان في غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 16:00     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.30

مرافعة من أجل الكشف المبكر عن إلتهاب الكبد الفيروسي

24.01.30

البطولة الجهوية للكاراتي دو أكابر في إختصاص الكميتي فردي: وهران تحتضن المنافسة يوم السبت

24.01.30

غزة: إستمرار المجازر رغم قرار "العدل الدولية" وصمة عار على جبين الداعمين للكيان الصهيوني

24.01.30

ورقلة: إبراز أهمية تثمين التخصصات التكوينية لتلبية متطلبات المحيط الإقتصادي

24.01.30

فلسطين: إرتفاع حصيلة الإعتقالات بالضفة الغربية إلى 6390 منذ 7 أكتوبر الماضي

24.01.30

نهائي الكأس العسكرية لكرة القدم: رئيس الجمهورية يشرف على إنطلاق اللقاء النهائي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.29

المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية

24.01.29

رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

24.01.29

الجزائر/تونس: السيد مراد يؤكد على ضرورة تحصين المناطق الحدودية من التحديات الأمنية الجديدة

24.01.29

بوغالي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر

24.01.29

وزير الداخلية التونسي يشيد بالتنسيق الأمني المثمر بين الجزائر وبلاده على الشريط الحدودي

24.01.29

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الثلاثاء للمصادقة على ثلاثة نصوص قانونية