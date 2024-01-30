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قوات الاحتلال الصهيوني تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 15:37     الفئـة : دولــي

غزة - تواصل قوات الاحتلال الصهيوني, اليوم الثلاثاء, حصارها على مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية بأن الاحتلال الصهيوني يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني, ويضع 150 اطارا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف.

وأشارت إلى أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود, وأن هناك تراكما للنفايات في أقسام المجمع وساحاته والاحتلال يرفض السماح بنقلها إلى الخارج.

وأكدت المصادر نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي.

وفي السياق, أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني, أن الاحتلال الصهيوني يواصل استهداف محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب القطاع, ويواصل إصدار أوامر بإخلاء القاطنين في محيط المستشفى وفي حي الأمل.

ويشن الكيان الصهيوني منذ الاثنين الماضي, سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها, وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.

يذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.

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قوات الاحتلال الصهيوني تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 15:37     الفئـة : دولــي   شارك

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