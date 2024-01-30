الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من توسيع الكيان الصهيوني لعملياته البرية جنوب غزة

غزة - أكد مدير إعلام الهلال الاحمر الفلسطيني, رائد النمس أن الطواقم الطبية تواجه "صعوبة بالغة" في تقديم أي خدمات صحية في ظل مواصلة الاحتلال الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة وتوسيع عملياته البرية بحق المدنيين.

وقال النمس, في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء, أن "جميع فئات الشعب الفلسطيني تتعرض للاستهداف المباشر عقب تكثيف قوات الاحتلال لعمليات القصف على مدينة خان يونس و قيامها بمحاصرة مستشفى ناصر الحكومي ومركز الأمل التابع للهلال الاحمر الفلسطيني".

وأشار إلى" المعاناة الشديدة التي يتعرض لها أكثر من 95 في المائة من سكان غزة بعد أن أصبحوا في مناطق وسط وجنوب القطاع وباتت أمورهم الحياتية في غاية السوء, في ظل نقص المواد الغذائية والطبية وانتشار الأمراض والاوبئة نتيجة تكدس السكان والنازحين في مدينتي خانيونس ورفح, جنوب القطاع".

و حذر النمس من "عواقب توسع رقعة العمليات البرية الصهيونية في مدينة رفح, في ظل المأساة الإنسانية وانتشار الأوبئة والأمراض نتيجة تكدس السكان والنازحين, ما يعني سقوط المزيد من الضحايا بشكل يومي وتفاقم الازمة والأوضاع الإنسانية, بما يعرض حياة النازحين للخطر والموت."

وشدد النمس على أن الطواقم الطبية في الهلال الأحمر تبذل كل ما في وسعها بالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المحلية من أجل تلبية احتياجات جميع الفئات الفلسطينية المتضررة على قدر الإمكان وفقا للإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن, مشيرا إلى أن العائلات النازحة في مدينة رفح تقدر بحوالي مليون و400 ألف شخص.

و لفت إلى أن "سوء الأوضاع في جنوب القطاع مع قلة المواد الغذائية ينعكس بشكل سلبي على السكان والنازحين المتواجدين في هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة" ,مؤكدا انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير بين صفوف النازحين خاصة بين فئات الأطفال التي تقدر أعدادهم بنحو 900 ألف طفل.

وأعتبر مدير إعلام الهلال الاحمر الفلسطيني, أن "كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ في أماكن النزوح وانعدام المأوى المناسب والماء والطعام والدواء بالإضافة إلى تواجد أكثر من 80 ألف امرأة حامل بين صفوف النازحين من غزة".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكد فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن ملاجئ الأونروا تجاوزت طاقتها الاستيعابية بأربعة أضعاف نتيجة مواصلة الجيش الصهيوني لعدوانه العنيف في جميع أنحاء قطاع غزة".