نادي الأسير: أكثر من 1000 مواطن اعتقلوا من جنين ومخيمها منذ السابع من أكتوبر الماضي

رام الله - قال نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات في مدينة جنين ومخيمها بلغت أكثر من 1000 معتقل منذ السابع من أكتوبر الماضي, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء.

وأوضح نادي الأسير في بيان أن هذه الحصيلة تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا, بينهم نساء وأطفال.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال اعتقل خلال شهر يناير الجاري 120 مواطنا, بينهم أطفال, وأساتذة مدارس ومحامون ومعتقلون سابقون وجرحى.

ولفت إلى أن المعتقلين وعائلاتهم تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب واعتداءات واستخدام أفراد من العائلات ومنهم نساء كرهائن للضغط على أحد أفراد العائلة, هذا إلى جانب جريمة الإعدام الميداني التي شكلت أبرز الجرائم التي استخدمها الاحتلال في جنين وعمليات الاغتيال التي كان آخرها صباح اليوم, إذ أقدمت قوات خاصة من جيش الاحتلال (مستعربون) على اقتحام مستشفى ابن سينا واغتيال ثلاثة شبان.

وعلى مدار فترة العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي, تعرضت جنين لعدة اجتياحات واسعة, كان آخرها في شهر يناير الجاري, وخلاله نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميدانية واسعة, طالت أكثر من 600 مواطن ورافقها عمليات تنكيل بحق المواطنين.