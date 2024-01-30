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وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من الانتشار الكبير للأوبئة في غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 14:19     الفئـة : دولــي

رام الله - حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية, مي الكيلة, من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة والانتشار الكبير والسريع للأوبئة, واصفة الأوضاع الصحية بالكارثية نتيجة النقص الحاد في المعدات والأدوية , حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء.

وقالت الكيلة : "يوجد في القطاع 36 مستشفى, 14 منها تعمل بشكل جزئي, 9 في الجنوب و5 في الشمال", مشيرة إلى أن العمل بشكل جزئي لا يكفي لسد الاحتياجات الصحية في القطاع, وأن العيادات الخاصة بالرعاية الصحية الأولية أغلبيتها لا تعمل.

وحذرت الكيلة من التفشي الكبير للأوبئة في قطاع غزة, مشددة على ضرورة الاهتمام بتقديم اللقاحات للأطفال.

وقالت: "يوجد 325 مركز إيواء ,150 منها تتوفر لديه نقطة صحية واحدة والمراكز الـ175 المتبقية لا تتوفر لديها نقطة صحية,مشيرة إلى أن أكثر من 1100 كادر طبي في قطاع غزة سقطوا بين شهيد وجريح.

وحذرت الكيلة من تأثير تحلل الجثث تحت الأنقاض, ما يشكل كارثة بيئية تساعد على انتشار الأوبئة, ويعود ذلك لعدم توفر المعدات والقوى البشرية القادرة على إخراج الشهداء من تحت الأنقاض.

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وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من الانتشار الكبير للأوبئة في غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 14:19     الفئـة : دولــي   شارك

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