الصين تبدي تطلعها الى التنفيذ الفعال لحكم محكمة العدل الدولية

ونقلت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شنخوا" , عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين, وانغ ون بين ان الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يطالب الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة, "يأتي استجابة للقلق واسع النطاق لدى المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين, واستجابة لدعوات تهدئة الوضع في غزة, وتخفيف الأزمة الإنسانية".
وأضاف أن موقف الصين بشأن قضية فلسطين ثابت وواضح, مشددا على أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق حل الدولتين, والذي يمكن أن يؤدي إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية.