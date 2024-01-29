الصين تبدي تطلعها الى التنفيذ الفعال لحكم محكمة العدل الدولية

وهران: عرض مسرحية الخطوة الأخيرة للمسرح الوطني المحترف للجمهورية الصحراوية -

الجزائر تسعى لتجسيد شراكات ملموسة لتعزيز الأمن والانتقال الطاقويين في المنطقة -

عطاف يجري بروما محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي -

كرة اليد/ كأس افريقيا للأمم-2024 : عودة موفقة للسباعي الجزائري على الساحة القارية -

نقض إتفاق السلام بمالي: الإتحاد الأوروبي يعبر عن أسفه لقرار باماكو -

الكرة الطائرة جلوس/بطولة إفريقيا: الجزائر تفتتح المنافسة أمام رواندا يوم غد -

المنيعة: ربط شبكات الكهرباء بين الشمال والجنوب الكبير يهدف إلى تدعيم الأنشطة الإقتصادية -

القمة الإيطالية-الإفريقية: عطاف يؤكد على أهمية الإستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية -

ميناء مستغانم: نمو النشاط التجاري بنسبة 11 في المائة خلال 2023 -

إطلاق برنامج الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في خدمة الإدماج الإقتصادي المستدام -

إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 26637 شهيدا -

الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة نهاية الشهر المقبل بسبب وقف التمويل -

إبراز أهمية التحول الرقمي في مواكبة متطلبات العصرنة -

ارتفاع السعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات بالجزائر إلى 8ر9 تيرابيت في الثانية -

أشغال عمومية : رصد 60 مليار دج لصيانة الطرقات خلال سنة 2024 -

الطبعة ال7 من صالون الإعلام حول السرطان من 3 إلى 5 فبراير المقبل -

بوغالي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر -

المهرجان الدولي للشطرنج بمدينة جدة السعودية: تتويج الجزائري حدوش محمد في اختصاص الخاطف -

مقطع الطريق السيار الأخضرية- بودربالة اتجاه الجزائر: تحويل سير مركبات الوزن الثقيل الى الطريق الوطني رقم 5 -