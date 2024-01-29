الرئيس التونسي: قمة ايطاليا-افريقيا تجري بفكر جديد يقوم على التعامل مع افريقيا بمنطق سياقة القاطرة معا

روما - دعا الرئيس التونسي, قيس سعيد, اليوم الاثنين بالعاصمة الإيطالية روما, الى إرساء مجتمع انساني يقوم على العدل وعلى القضاء على كل مظاهر التمييز والبؤس والفقر, مؤكدا أن قمة ايطاليا-افريقيا تجري في ظل "استشراف مستقبل جديد يقوم على التعامل مع افريقيا بمنطق سياقة القاطرة معا".

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" عن الرئيس قيس سعيد, قوله في كلمة له في جلسة مغلقة تلت افتتاح أشغال قمة إيطاليا-افريقيا "اننا نلتقي اليوم بفكر جديد, بمبادرة حميدة من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني وبمقاربات مخالفة لخيبات الماضي و آلامه ومستشرفين لمستقبل جديد يقوم على التعامل مع افريقيا لا بمنطق العربات المجرورة ولكن بمنطق سياقة القاطرة معا".

و اعتبر أن هذه القاطرة تكون "في الاتجاه الذي نرسمه معا من اجل مجتمع انساني جديد", موضحا أن أهداف +خطة ماتي من أجل افريقيا+ التي أطلقتها ايطاليا "لا تنحصر فقط في ارساء تعاون في جملة من القطاعات, بل هي طريق في اتجاهين وبها العديد من المحطات".

كما اوضح ان هذه المحطات تتعلق بكل المطالب المشروعة لكل فرد, قائلا انها "تعد مناسبة يتصافح فيها الشمال والجنوب وتتصافح فيها افريقيا مع إيطاليا لفتح صفحة جديدة في التاريخ''.

و استطرد الرئيس التونسي يقول: ''اننا لا نضع اليوم ركائز بنية أساسية بل نساهم مساهمة فاعلة في وضع بنية فكرية تقطع مع مفاهيم قديمة وتفتح آفاقا جديدة أسمى و أرقى, يتساوى فيها البشر ولا يوجد فيها لترتيب تفاضلي للمجتمعات والدول''.

ولاحظ الرئيس قيس سعيد أن "كل المآسي بإفريقيا حصلت وتحصل في الوقت الذي تمتلك فيه القارة ثلث ثروات العالم بحوالي 4ر2 ترليون دولار امريكي", مشيرا الى انه من المتوقع ان يرتفع هذا الرقم على مدى السنوات العشر المقبلة وفقا لآخر تقرير للثورة في افريقيا لعام 2023.

وعن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة, شدد الرئيس التونسي في كلمته على أن "السلم لن يستتب في العالم إلا بتحرير كل فلسطين وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".