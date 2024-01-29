العدوان على غزة: 700 ألف إصابة بأمراض معدية وجلدية بين النازحين

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الصحة في غزة, أشرف القدرة عقده أمام مستشفى "تل السلطان للولادة" بمدينة رفح جنوب القطاع, صدر إثره بيان تم نشره على منصة تلغرام.
ولفت إلى أن الصحة في غزة "رصدت نحو 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى وعدم توفر الأطعمة والمشروبات المناسبة والرعاية الطبية المطلوبة".
ونبه إلى أن "السلطات الصحية في غزة قد فتحت 47 نقطة طبية في أماكن النزوح برفح (جنوب) ونحن بحاجة ماسة لجهود المؤسسات الدولية لتوفير مزيد من النقاط الطبية المؤهلة وتوفير الأدوية اللازمة وخاصة للأمراض المزمنة والحوامل والأطفال".
ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر المنصرم, عدوانا مدمرا على قطاع غزة و الضفة الغربية, خلف حتى اليوم 26ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387 مصابا، معظمهم أطفال ونساء, وفق السلطات الفلسطينية, كما تسبب في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة, بحسب الأمم المتحدة.