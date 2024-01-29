العدوان على غزة: 700 ألف إصابة بأمراض معدية وجلدية بين النازحين

غزة - قالت السلطات الصحية في قطاع غزة, اليوم الاثنين, أنها رصدت نحو 700 ألف إصابة بأمراض معدية وجلدية بين النازحين نتيجة الاكتظاظ و"هشاشة المأوى وعدم توفر الغذاء والماء والرعاية الطبية المطلوبة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الصحة في غزة, أشرف القدرة عقده أمام مستشفى "تل السلطان للولادة" بمدينة رفح جنوب القطاع, صدر إثره بيان تم نشره على منصة تلغرام.

ولفت إلى أن الصحة في غزة "رصدت نحو 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى وعدم توفر الأطعمة والمشروبات المناسبة والرعاية الطبية المطلوبة".

ونبه إلى أن "السلطات الصحية في غزة قد فتحت 47 نقطة طبية في أماكن النزوح برفح (جنوب) ونحن بحاجة ماسة لجهود المؤسسات الدولية لتوفير مزيد من النقاط الطبية المؤهلة وتوفير الأدوية اللازمة وخاصة للأمراض المزمنة والحوامل والأطفال".