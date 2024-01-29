غزة: الاحتلال الصهيوني ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية

غزة - قالت السلطات الصحية الفلسطينية بغزة, اليوم الاثنين, أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيدا و 300 جريح خلال ال 24 ساعة الماضية, مشيرة الى أن عدد من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات, بسبب منع الاحتلال لطواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

و اضاف المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة, اشرف القدرة, خلال مؤتمر صحفي في اليوم ال 115 للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة, ان المجازر التي ارتكبها الاحتلال الساعات الاخيرة رفعت حصيلة العدوان الجائر الى 26637 شهيد و 65387 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي, مبرزا بأن الاحتلال مازال يرتكب اعدامات ميدانية للمواطنين في خان يونس ويمنع وصول سيارات الاسعاف لإخلاء الشهداء والجرحى.

و اشار المتحدث الى أن الاحتلال الصهيوني ما زال يشدد حصاره لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل مما يشل قدرات المنظومة الصحية في انقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من ادوية التخدير في العناية المركزة ومثبتات العظام ووحدات الدم.

و أدان أشرف القدرة, " الاستهداف الممنهج والذي يأخذ شكلا سياسيا واضحا للأمم المتحدة ومؤسساتها الانسانية ووقف دعمها تساوقا مع سياسة الاحتلال التهجيرية ", مؤكدا أن وقف الدعم يقوض جهودها الاغاثية والصحية ويزيد من الاوضاع الكارثية, التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني, وخاصة في قطاع غزة, الذي يتعرض للعدوان الوحشي والاجبار على النزوح في ظروف غير انسانية.

و في حديثه عن الاوضاع الاجتماعية الكارثية في القطاع, افاد اشرف القدرة, بأن" نحو 2 مليون نازح يتعرضون لمستويات كارثية لا يمكن وصفها مع اشتداد ظروف الشتاء", مسجلا نحو 700 الف اصابة بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والاسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى وعدم توفر الاطعمة والمشروبات المناسبة والرعاية الطبية المطلوبة.

و لفت في السياق الى أن أنه تم فتح 47 نقطة طبية في اماكن النزوح برفح و هي بحاجة ماسة لجهود المؤسسات الدولية لتوفير مزيد من النقاط الطبية المؤهلة وتوفير الادوية اللازمة وخاصة للأمراض المزمنة والحوامل والاطفال وكذلك الاطعمة المناسبة والمياه الصالحة للشرب والنظافة الشخصية.

و طالب المتحدث باسم السلطات الصحية الفلسطينية بغزة,المؤسسات الاممية بسرعة التدخل لحماية كافة المستشفيات وخاصة مستشفيات خان يونس التي تقع تحت دائرة الاستهداف المباشر في هذه الاوقات العصيبة وحماية طواقمها ومئات الجرحى والاف النازحين فيها وتوفير الدواء والطعام والوقود, كما طالب بتوفير الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لإسناد المنظومة الصحية في انقاذ حياة الجرحى والمرضى مع استمرار العدوان الصهيوني.

و ناشد كافة الاطراف العمل على تدفق المساعدات الطبية التي تلامس الاحتياجات الصحية بالقطاع في هذه الظروف الطارئة من العدوان المتواصل, مشددا على اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية بزيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني والضغط من اجل الافراج عنها.