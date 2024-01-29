رئيس الاتحاد الافريقي : القمة الإيطالية-الإفريقية فرصة هامة لتعزيز العلاقات بين الطرفين

روما - أكد الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي, رئيس جزر القمر غزالي عثماني, اليوم الاثنين بروما, أن القمة الإيطالية-الإفريقية تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات التي تجمع بين إيطاليا والقارة السمراء, مشيرا إلى أن افريقيا "تعلق آمالا كبيرة على الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع".

وقال غزالي خلال أشغال القمة : "من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العالم, يجب أن يكون هناك سلام و استقرار", مناشدا لإيجاد حل للصراع في الشرق الاوسط "الذي لا يصيب البلدان المعنية فحسب, بل العالم بأسره".

و أشار غزالي إلى "حرص إيطاليا على التعاون الصريح والصادق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الاتحاد الافريقي", منوها بالمساهمة التي قدمتها إيطاليا إلى البلدان الافريقية في مرحلة أزمة كورونا والدعم الكبير "الذي ساهم في دمج الاتحاد الافريقي بمجموعة العشرين في سبتمبر الماضي".

و أعرب عن ترحيبه بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة, وعن أمله في أن تتمكن إيطاليا من العمل على "تسريع المبادرات الرئيسية لمجموعة السبع التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتحسين بنية تحتية عالية الجودة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

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وكانت رئيسة الوزراء الايطالية, جورجيا ميلوني, قد أكدت -خلال افتتاحها قمة إيطاليا-إفريقيا التي حضرها 24 من القادة الافارقة وكبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي وممثلين عن الامم المتحدة ومؤسسات الاقراض الدولية-, أن هدف القمة يتلخص في أن تكون "جسرا بين افريقيا و اوروبا مبنيا على أسس صلبة", من أجل كتابة "صفحة جديدة" في العلاقات بين الضفتين.