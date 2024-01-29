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العدوان على غزة: مع وقف تمويل "الأونروا" لا مفر من المجاعة بغزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:37     الفئـة : دولــي

نيويورك - قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء, مايكل فخري أن المجاعة أصبحت أمرا لا مفر منه في غزة, بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضح فخري في منشور على منصة إكس, اليوم الاثنين, أن وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع.

و ارتفع عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "مؤقتا" الى 12 دولة اليوم.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ , فيليب لازاريني  قد ناشد الدول التي علقت تمويلها الى إعادة النظر في قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة و الذين يعيشون ظروفا جد قاسية في ظل العدوان الصهيوني المتواصل.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949,وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس, الأردن, وسوريا, ولبنان, والضفة الغربية, والقطاع, إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

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العدوان على غزة: مع وقف تمويل "الأونروا" لا مفر من المجاعة بغزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:37     الفئـة : دولــي   شارك

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