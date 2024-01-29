مقررة أممية ترحب بقرار إسبانيا مواصلة تمويل "أونروا"

وقالت ألبانيز, في تدوينة على حسابها عبر منصة "إكس" أن "قرار الحكومة الإسبانية بعدم تعليق التمويل للأونروا يدل على الحكمة ويعكس المنظور البعيد المدى للبلاد (...)" بخصوص الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وخاصة بقطاع غزة.

جاءت التصريحات بعد إعلان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن "بلاده ستواصل دعمها لوكالة (أونروا) في الشرق الأدنى".

وخلال اجتماع للجنة البرلمانية, وصف ألباريس الوكالة الأممية بأنها "لا غنى عنها", قائلا أن التمويل يساعد على "تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة".

وبهذه الخطوة انضمت إسبانيا إلى دول أخرى مثل أيرلندا والنرويج التي قالت إنها "لن تقطع المساعدات" .

ومنذ الجمعة, علقت 10 دولة تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا" في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة المزيد من المساعدات في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع و الذي ادخل المنطقة في أزمة إنسانية غير مسبوقة وفقا للسلطات الفلسطينية و الامم المتحدة.