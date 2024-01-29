القمة الإيطالية-الإفريقية: الإعلان عن سلسلة من المشاريع في إطار "خطة ماتي من أجل إفريقيا"

روما - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الإثنين بمناسبة إنعقاد قمة إيطاليا-إفريقيا بالعاصمة روما، عن سلسلة من المشاريع ضمن "خطة ماتي من أجل إفريقيا".

و أكدت ميلوني أن هذه "المبادرات الملموسة" التي تعتزم متابعة تنفيذها وتطويرها شخصيا, تتضمن خمسة مجالات رئيسية وهي الزراعة والتعليم والصحة والطاقة والماء, مشيرة الى عدد من المشاريع في مجال الزراعة التي تهدف الى تطوير المنتوجات المحلية وخفض معدلات سوء التغذية وتعزيز تطوير سلاسل الإمداد بالأغذية الزراعية.

و في هذا السياق, ومن خلال مضمون "خطة ماتي من أجل افريقيا" الذي تناقلته وسائل الاعلام المحلية, يعتبر "تطوير الزراعة الأسرية وحماية التراث الغابيومكافحة تغير المناخ والتكيف معه من خلال الزراعة المندمجة, أمورا أساسية".

و فيما يخص التعليم, تتضمن الوثيقة عدة مشاريع وخطط من بينها خطة لتدريب المعلمين وتبادل الطلاب والمعلمين بين الدول الافريقية و ايطاليا. وستتناول الخطة التدخلات التي "تهدف إلى تعزيز تدريب المعلمين, وتكييف المناهج, وإطلاق دورات مهنية وتدريبية جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل والتعاون مع الشركات".

و بخصوص مجال الصحة, فإن الهدف هو "تعزيز النظم الصحية وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الأولية للأمهات والأطفال وجودتها و تعزيز القدرات المحلية من حيث الإدارة وتدريب وتوظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية والبحث والرقمنة, ووضع استراتيجيات وأنظمة للوقاية من التهديدات الصحية واحتوائها, ولا سيما الأوبئة".

أما بالنسبة للطاقة, فهي أحد القطاعات المركزية في الخطة التي تهدف الى "جعل إيطاليا مركزا للطاقة, وجسرا حقيقيا بين أوروبا و افريقيا".

و تعتبر الخطة في هذا المجال انه "من الواضح أن الارتباط بين المناخ والطاقة سيكون محوريا, مثل جميع التدخلات التي سيتم تنفيذها لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة من خلال إجراءات تهدف إلى تسريع انتقال أنظمة الكهرباء, ولا سيما توليد الكهرباء من مصادر متجددة, والبنية التحتية للنقل والتوزيع".

و فيما يتعلق بالمياه, ستتعلق التدخلات - استنادا الى خطة ماتي - في "حفر الآبار, التي تعمل بالطاقة بواسطة الأنظمة الكهروضوئية, صيانة نقاط المياه الموجودة مسبقا, الاستثمارات في شبكات التوزيع, و أنشطة التوعية بشأن استخدام المياه النظيفة والصالحة للشرب".

و انطلقت في وقت سابق اليوم بالعاصمة الإيطالية روما, أشغال القمة الإيطالية-الافريقية بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.