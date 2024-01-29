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إسبانيا تعلن مواصلة دعمها لوكالة "الأونروا"

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:13     الفئـة : دولــي
إسبانيا تعلن مواصلة دعمها لوكالة &quot;الأونروا&quot;

مدريد - أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الإثنين، أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأدنى.

و بهذه الخطوة, انضمت إسبانيا إلى دول أخرى مثل أيرلندا والنرويج, التي قالت إنها "لن تقطع المساعدات".

و منذ يوم الجمعة, علقت 12 دولة تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا",وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

و خلال اجتماع للجنة البرلمانية, وصف ألباريس الوكالة الأممية بأنها "لا غنى عنها", قائلا إن التمويل يساعد على "تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة".

و أكد ألباريس أن بلاده ضاعفت تمويلها لفلسطين 3 مرات في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 50 مليون يورو (54 مليون دولار) بما في ذلك تمويل الأونروا.

آخر تعديل على الإثنين, 29 جانفي 2024 19:15
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إسبانيا تعلن مواصلة دعمها لوكالة "الأونروا"
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:13     الفئـة : دولــي   شارك

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