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إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 26637 شهيدا

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 16:13     الفئـة : دولــي
إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 26637 شهيدا

غزة - أعلنت مصادر طبية، يوم الإثنين، إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الإثنين.

و أوضحت المصادر ذاتها أن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان الصهيوني المتواصل إلى نحو 65387 مصابا, فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات, حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

آخر تعديل على الإثنين, 29 جانفي 2024 16:53
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إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 26637 شهيدا
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 16:13     الفئـة : دولــي   شارك

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