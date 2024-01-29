إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 26637 شهيدا

غزة - أعلنت مصادر طبية، يوم الإثنين، إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الإثنين.