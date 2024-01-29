الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة نهاية الشهر المقبل بسبب وقف التمويل

جنيف - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الإثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة عملياتها في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير المقبل، إذا لم يستأنف التمويل.

و قال متحدث باسم "الأونروا" : "إذا لم يتم استئناف التمويل, فلن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير المقبل".

و كان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد عبر عن صدمته حيال قرارات تعليق تمويل الوكالة.

يشار الى ان ليكس تاكنبيرج مستشار بمنظمة "القانون من أجل فلسطين" اكد في وقت سابق اليوم أن استمرار تجميد الدعم والتمويل للوكالة الأممية سيؤدي إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة وسيكون له عواقب وخيمة, داعيا الدول الغربية التي أوقفت التمويل عن الوكالة إلى ضرورة الامتناع عن التورط في ارتكاب الإبادة الجماعية.

و علقت عدة دول تمويلها- مؤقتا- لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ رغم الحاجة الماسة للتمويل في ظل العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على فلسطين منذ 7 أكتوبر الماضي.