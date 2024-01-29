الهلال الأحمر الفلسطيني : الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل بغزة

رام الله (فلسطين المحتلة) - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, اليوم الاثنين, أن الاحتلال الصهيوني يواصل استهداف وحصار مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة, لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الجمعية, في بيان صحفي اليوم, أن قوات الاحتلال تواصل إطلاق النار واستهداف كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل, مشيرة الى أن قسم الجراحة في المستشفى توقف عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الأوكسجين.

ولفتت إلى أن المستشفى تعامل مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات حتى اللحظة من النازحين, ولا يزال عدد من المصابين والشهداء في محيط المستشفى وتعجز الطواقم الطبية عن الوصول إليهم.

ولفتت إلى نزوح الكثير من العائلات باتجاه مقر الجمعية ومستشفى الأمل بسبب تهديدات الاحتلال صباح اليوم بأوامر إخلاء للقاطنين في محيط المستشفى وحي الأمل.