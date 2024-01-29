وزير الخارجية الإيطالي : "القارة الإفريقية في صميم أجندتنا الدولية"

روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني, اليوم الإثنين بروما, أن القارة الإفريقية "أولوية" لسياسة إيطاليا الخارجية و دبلوماسيتها الإقتصادية.

وقال تاياني في كلمته خلال القمة الإيطالية-الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الإيطالية روما : "افريقيا أولوية لسياسة إيطاليا الخارجية ودبلوماسيتها الاقتصادية : نريد أن نجعل القارة الافريقية, كطرف رئيسي, في مركز جدول أعمالنا الدولي, وتعزيز الحوار لمواجهة تحديات اليوم والغد معا".

و أضاف إن "الحكومة الإيطالية أرادت هذه القمة بقوة كبيرة, والتي يجب ألا تكون نقطة وصول بل لحظة أساسية للنقاش مع جميع زعماء القارة الافريقية".

وتابع تاياني قائلا: "إننا نواجه تحديات عالمية معقدة, لها تداعيات على البلدان الافريقية كما علينا. لهذا السبب تتمتع القمة بقيمة استراتيجية قوية", لافتا إلى أن الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع "ستضع إفريقيا في صميم جدول أعمالها, إيمانا منها بأن مشاركة الاتحاد الأوروبي أمر أساسي".

و أكد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة توحيد القوى من أجل بناء "خطة مارشال" أوروبية لإفريقيا, بنفس الروح التي أظهرتها "خطة ماتي من أجل افريقيا" اليوم, مشيرا إلى أن إيطاليا تفكر في دعوة الاتحاد الافريقي لحضور قمة مجموعة السبع في كابري بجنوب إيطاليا.

و انطلقت في وقت سابق اليوم بالعاصمة الإيطالية روما, أشغال القمة الإيطالية-الافريقية بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

ومن المقرر أن تناقش القمة العديد من المواضيع التي تطرح تحديات مشتركة لكل من افريقيا و أوروبا, على شاكلة التغيرات المناخية والأمن الغذائي والأمن الطاقوي.