Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البرلمان العربي: قرار بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 20:01     الفئـة : دولــي

القاهرة - أدان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة, مؤكدا أن هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني ضد "الأونروا", كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في قطاع غزة.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم الأحد أن قرار هذه الدول تعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية.

ووصف هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي, وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية, وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن, ويشكل تحديا سافرا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي والذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ودعا البرلمان العربي الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها, وطالب المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة, لتمكينها من المضي بتقديم خدماتها في قطاع غزة الذي يواجه أهله المجاعة والتشريد.

وأكد أن المحاولات اليائسة للاحتلال الصهيوني ومن يدعمه بقطع الإمدادات الإنسانية, لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

كلـمات مفتـاحيــة :
البرلمان العربي: قرار بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 20:01     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.28

البرلمان العربي: قرار بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني

24.01.28

منظمة التعاون الإسلامي: تعليق تمويل (الأونروا) سيفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

24.01.28

محاولة طمس جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة او التهوين منها وصمة عار في جبين من يقترفها

24.01.28

ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يحل بروما للمشاركة في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية

24.01.28

قصر تافيلالت بغرداية يتوج بالمرتبة الأولى في جائزة الطاقة العالمية لسنة 2023 بالنرويج

24.01.28

غرداية في طريقها لتصبح مركزا اقتصاديا واعدا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

24.01.25

السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك

24.01.25

وزير الاتصال يناقش الشبكة الرمضانية مع المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون