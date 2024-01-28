الاعتداء الصهيوني على غزة: المحامي جيل ديفر يصف حكم محكمة العدل الدولية ب"الممتاز"

الجزائر - وصف المحامي الفرنسي, جيل ديفر, قرار محكمة العدل الدولية ب"الممتاز", والذي دعت فيه يوم الجمعة الفارط, الكيان الصهيوني الى حماية حياة الفلسطينيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة, مؤكدا بأن المحكمة لا يمكنها قانونيا الحكم بوقف اطلاق النار في القطاع.

و أوضح السيد ديفر اليوم الاحد, في تصريح لوأج, "ان هذا الحكم ممتاز، إذ ان المحكمة قد ذهبت بعيدا من خلال إجراءات ملموسة, يمكننا جميعا التحقق منها" على أرض الميدان.

و أضاف قائلا, "من المؤكد أن الأمر لا يتعلق بقرار سيغير مستقبل الشرق الأوسط, لكنها خطوة جد مهمة, لكون الأسس القانونية جد متينة", منوها من جانب آخر, بالعمل "المميز" للمحكمة التي درست في اقل من شهر, طلب جنوب افريقيا التي اتهمت فيه الكيان الصهيوني بجرائم الإبادة الجماعية بغزة خلال اعتدائها الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023 ضد قطاع غزة بفلسطين.

أما بخصوص غياب الدعوة الى وقف اطلاق النار في هذا الحكم, فإن محامي نقابة محامي مدينة ليون الفرنسية, الذي كلفه المجتمع المدني و مجموعة محامين من عديد البلدان لإيداع شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني لجرائمه المقترفة بغزة, قد أشار الى أن "محكمة العدل الدولية لا يمكنها أن تأمر بوقف اطلاق النار لأن الأمر غير ممكن قانونيا".

كما اكد في ذات الصدد, على وجوب "عدم الخلط بين طرفي الخلاف و طرفي النزاع", اما في قضية غزة فليس هناك نزاع بين جنوب افريقيا و الكيان الصهيوني.

و تابع يقول, انه "لا يمكن للمحكمة القيام بأمر اخر, لكن يمكنها اصدار أوامر و اعطاء محتوى مثير للاهتمام".

و ذكر بان محكمة العدال الدولية تؤكد "على وجوب احترام حياة الفلسطينيين, و عدم التسبب في المعاناة الجسدية و العقلية, كما ينبغي احترام الاطار الحياتي و التوقف عن تدميره+ و هذه إشارة الى جميع الاعمال التي ذكرتها مع إدارات الأمم المتحدة حول تدمير مصادر المياه و الاعتداءات على المستشفيات, و تدمير المنشآت الكهربائية و التدمير الشامل للبنايات... و على كل ذلك ان يتوقف".

كما اكد, بان الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية قد أشار الى جهود الأمين العام الاممي عندما شدد على "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الى داخل قطاع غزة و من اجل ذلك يجب وقف" الاعتداء على غزة.

و كان الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية, قد لقي الترحيب من الفلسطينيين و المجتمع الدولي حيث دعت عديد البلدان الى التطبيق الفعلي للحكم و الى الوقف الفوري للمجازر الصهيونية بغزة و التي خلفت حسب اخر حصيلة مؤقتة ما لا يقل عن 26.422 شهيدا و 65.087 جريحا.