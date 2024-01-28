الاحتلال الصهيوني ارتكب 38 مجزرة بغزة راح ضحيتها 350 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية

غزة - كشفت السلطات الفلسطينية بغزة, اليوم الاحد, أن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة خان يونس, مما يؤكد نيته المبيتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية.

و أوضح المكتب الاعلامي في غزة, في بيان له, أن جيش الاحتلال ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 350 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة خان يونس لوحدها بشكل وحشي وفظيع وقام أيضا بتنفيذ جرائم إعدام ميداني في الساعات المذكورة, مما يؤكد نيته المبيتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بشكل واضح".

و اضاف البيان : " حتى هذه اللحظة لم تتمكن الطواقم الطبية ولا طواقم الدفاع المدني والطوارئ من الوصول إلى عشرات الشهداء الذين مازالت جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات, حيث يمنع جيش الاحتلال أي احد من الوصول إليهم في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية".

واستمرارا لهذه الجرائم, اكد ذات المصدر أنه" تم دفن 150 جثماناً من جثامين الشهداء داخل مجمع ناصر الطبي, حيث منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والمواطنين من دفن الشهداء في مقابر المحافظة", محملا الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة ضد الإنسانية.

كما حملت السلطات الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية المشتركة أيضاً عن استمرار هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء, كونهم مازالوا يعطون الاحتلال الضوء الأخضر للقتل والتدمير والإرهاب الواضح بحق كل شيء مدني في قطاع غزة.