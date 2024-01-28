الفريق أول ركن البرهان يرحب بوجود الجزائر في أي حوار أو نقاش لحل أزمة السودان

وقال رئيس مجلس السيادي لجمهورية السودان في تصريح صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية, أن السودان "يتعرض الى مؤامرة من شركاء دوليين وإقليميين وبعض النفوس المشتراة من الوطنيين الذين يتآمرون على شعبهم، لكن في النهاية ستنتصر الإرادة الشعبية الصادقة ويقف السودان بفضل الله وشعبه ومساندة الوطنيين من الأمة العربية والإسلامية".
وأعرب عن سعادته "بوجود الجزائر في أي طاولة للحوار والنقاش، سواء كانت عربية أو افريقية"، لأن الجزائر --مثلما قال-- "تنصر الحق دوما ومواقفها ثابتة ونفتخر بها ونريد أن نرى الحلول السلمية تسير حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة".
وأشاد رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان ب "مواقف الرئيس تبون والشعب الجزائري العريق المتشبع بالوطنية ومناصرة القضايا العادلة"، مضيفا في نفس الاطار أن الجزائر "ظلت دوما تدعم الحق وتدعم السودان في كل ما ألم به من معضلات عبر التاريخ".
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كما جدد دعم بلاده لعضوية الجزائر في مجلس الأمن للأمم المتحدة.
ونوه في نفس السياق ب"الروح الأخوية الصادقة" للرئيس تبون و"فهمه لكل قضايا المنطقة وملف السودان".
وكشف ضيف الجزائر من جانب آخر أنه تطرق في محادثاته مع رئيس الجمهورية الى العديد من "المواضيع المشتركة", الى جانب بحث مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.