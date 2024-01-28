قصر تافيلالت بغرداية يتوج بالمرتبة الأولى في جائزة الطاقة العالمية لسنة 2023 بالنرويج -

بداري يدعو الطلبة إلى الإستفادة من الشراكة بين الجامعة والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية -

جيدو/الجائزة الكبرى للبرتغال: الجزائرية صونيا اصلاح تحرز البرونزية -

تغيرات مناخية: الجزائر تقدم تقاريرها الوطنية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة -

الفريق أول ركن البرهان يرحب بوجود الجزائر في أي حوار أو نقاش لحل أزمة السودان -

كرة اليد/بطولة إفريقيا-2024: سيتم منح كل الامكانيات للمنتخب لتحضير ما هو قادم من المنافسات الدولية -

رئيس الجمهورية: الجزائر كانت ولا تزال مع حل النزاعات الداخلية بعيدا عن التدخلات الأجنبية -

الغاز الطبيعي المسال: الجزائر تصبح أول مصدر في افريقيا -

الأغواط : مراد ينصب الوالي المنتدب لآفلو -

سفارة دولة فلسطين تثمن توجيهات الرئيس تبون بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول قرار محكمة العدل الدولية -

وزير العدل يعقد اجتماعا تقييميا لمتابعة تقدم عدد من ورشات القطاع -

رئيس الجمهورية يؤكد وقوف الجزائر إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه -

إضراب الثمانية أيام حدث خالد في تاريخ الجزائر -

العدوان الصهيوني على قطاع غزة: الجوع و البرد القارس يفاقمان معاناة النازحين الفلسطينيين -

رئيس الجمهورية يجري محادثات مع رئيس المجلس السيادي لجمهورية السودان -

تأمينات: صندوق التعاون الفلاحي ومجمع أغروديف يوقعان اتفاقية شراكة -

رئيس الجمهورية يخص رئيس المجلس السيادي لجمهورية السودان باستقبال رسمي -

رئيس المجلس السيادي للسودان يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية -

كتاب الزهرة يسلط الضوء على تبعات الاحتلال المغربي للصحراء الغربية -