فلسطين: الاحتلال الصهيوني يقتحم بلدة غرب بيت لحم

رام الله (فلسطين) - اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني, اليوم الأحد, بلدة نحالين غرب بيت لحم, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من ثلاثة اتجاهات, مضيفة أن قوات الاحتلال نصبت حواجز داخل البلدة وفتشت مركبات المواطنين الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين, بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.