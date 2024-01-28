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فلسطين: شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الصهيوني لمدرسة تأوي نازحين غرب خان يونس

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 16:10     الفئـة : دولــي

غزة - استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب العشرات, مساء اليوم الأحد, إثر قصف من مدفعية الاحتلال الصهيوني لمدرسة تأوي نازحين غرب خان يونس, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من المواطنين النازحين وإصابة العشرات بجروح بعد قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين خلال انتظارهم دخول المساعدات إثر استهداف قوات الاحتلال "دوار الكويت" او "ميدان الكويت" في مدينة غزة, وأصيب عدد آخر في قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشب حريق كبير بفعل القصف المدفعي الصهيوني بمحيط أبراج القلعة في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة, كما أحرقت قوات الاحتلال الصهيوني منازل سكنية في الحي الجنوبي لمخيم لخان يونس.

وارتكب الاحتلال الصهيوني 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 جريح خلال الـ24 ساعة الماضية. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي حصيلة غير نهائية, ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 26442 شهيدا و65087 جريحا.

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فلسطين: شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الصهيوني لمدرسة تأوي نازحين غرب خان يونس
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 16:10     الفئـة : دولــي   شارك

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