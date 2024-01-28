Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال الصهيوني إلى 11

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 15:37     الفئـة : دولــي

رام الله - قال نادي الأسير الفلسطيني أنه, في إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري ارتفع عدد الأسيرات  الفلسطينيات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال الصهيوني إلى 11 أسيرة, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف نادي الأسير, في بيان اليوم الأحد, أن الاحتلال أصدر مؤخرا أمر اعتقال إداري بحق المحامية والحقوقية ديالا عايش من مدينة البيرة, لمدة أربعة أشهر, بعد أن اعتقلها في السابع من الشهر الجاري من أمام حاجز عسكري شمال بيت لحم, وتعرضت لظروف اعتقال قاسية وعملية تنكيل, عدا عن احتجازها في ظروف صعبة في زنازين سجن الاحتلال.

وأشار إلى أن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987 حيث بلغ عددهم حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم 3291 معتقلا إداريا.

يذكر أن الاحتلال وبعد السابع من أكتوبر أصدر ما يزيد على 3000 أمر اعتقال إداري, شمل كافة الفئات بما فيها النساء والأطفال وكبار السن إضافة إلى المئات من الأسرى السابقين الذين تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلسطين: ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال الصهيوني إلى 11
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 15:37     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.28

رئيس الجمهورية: الجزائر كانت ولا تزال مع حل النزاعات الداخلية بعيدا عن التدخلات الأجنبية

24.01.28

الغاز الطبيعي المسال: الجزائر تصبح أول مصدر في افريقيا

24.01.28

فلسطين: ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال الصهيوني إلى 11

24.01.28

الأغواط : مراد ينصب الوالي المنتدب لآفلو

24.01.28

سفارة دولة فلسطين تثمن "عاليا" توجيهات الرئيس تبون بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول…

24.01.28

وزير العدل يعقد اجتماعا تقييميا لمتابعة تقدم عدد من ورشات القطاع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

24.01.25

السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك

24.01.25

وزير الاتصال يناقش الشبكة الرمضانية مع المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون