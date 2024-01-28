فلسطين: ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال الصهيوني إلى 11

رام الله - قال نادي الأسير الفلسطيني أنه, في إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال الصهيوني إلى 11 أسيرة, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف نادي الأسير, في بيان اليوم الأحد, أن الاحتلال أصدر مؤخرا أمر اعتقال إداري بحق المحامية والحقوقية ديالا عايش من مدينة البيرة, لمدة أربعة أشهر, بعد أن اعتقلها في السابع من الشهر الجاري من أمام حاجز عسكري شمال بيت لحم, وتعرضت لظروف اعتقال قاسية وعملية تنكيل, عدا عن احتجازها في ظروف صعبة في زنازين سجن الاحتلال.

وأشار إلى أن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987 حيث بلغ عددهم حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم 3291 معتقلا إداريا.