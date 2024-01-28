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الخارجية الفلسطينية: الكيان الصهيوني يرفض أي فرصة لوجود دولة للشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 14:22     الفئـة : دولــي
الخارجية الفلسطينية: الكيان الصهيوني يرفض أي فرصة لوجود دولة للشعب الفلسطيني

رام الله (فلسطين المحتلة) - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأحد, أن الكيان الصهيوني يرفض أي فرصة أو باب لوجود دولة للشعب الفلسطيني, يعيش فيها بحرية وكرامة ويحاول بكل الطرق كسر إرادتهم بالبقاء والصمود في أرض وطنهم ويدفعهم للبحث عن أقصر الطرق للنزوح.

وأكدت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن الاحتلال الصهيوني يفرغ سمومه الظلامية في حياة المواطنين الفلسطينيين ويجرد أجيالا فلسطينية متعاقبة من إنسانيتها ويدفعها للحياة من دون أمل في الكرامة والحرية والحقوق, وهو لا يمعن فقط بارتكاب أبشع أشكال الإبادة, إنما في التفاخر أيضا, بإغلاق أي فرصة أو باب لوجود دولة للشعب الفلسطيني يعيش فيها بحرية وكرامة.

وأضاف البيان, أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين وإذلالهم ويحاول كسر إرادتهم بالبقاء والصمود في أرض وطنهم ويدفعهم للبحث عن أقصر الطرق للنزوح خارجه.

ورأت الوزارة, أن إدراك المجتمع الدولي والدول كافة لهذه الأبعاد الخطيرة, يستدعي بذل المزيد من الجهود لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار والانتصار للإنسانية ووقف استفحال الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

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الخارجية الفلسطينية: الكيان الصهيوني يرفض أي فرصة لوجود دولة للشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 14:22     الفئـة : دولــي   شارك

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