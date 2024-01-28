العدوان الصهيوني على غزة: حركة حماس تثمن دعوة الجزائر لاجتماع مجلس الأمن لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

غزة (فلسطين المحتلة)- ثمنت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس), دعوة بعثة الجزائر في الأمم المتحدة, وبتوجيهات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماعٍ يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية, المفروضة على الكيان الصهيوني بخصوص عدوانه على قطاع غزة.

وثمنت الحركة في بيان لها دعوة البعثة الجزائرية في الأمم المتحدة, "وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مجلس الأمن الدولي, لعقد اجتماعٍ يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية, المفروضة على العدو الصهيوني, وإلزامه بوقف عدوانه الوحشي المفضي إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ودعت الحركة مجلس الأمن الدولي "وفقا لمسؤولياته القانونية والسياسية, إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه الجريمة, والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الممتدة لعقود, وضمان توقف هذا الكيان المجرم عن ممارساته النازية ضد المدنيين الأبرياء, والانتصار للقضية الفلسطينية العادلة".

يذكر أن الجزائر دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الاربعاء المقبل, بغية إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الاجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وباشرت بعثة الجزائر بنيويورك, فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية, مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية, حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية أول أمس الجمعة, ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة, ممثلي كل من فلسطين وجنوب افريقيا.

وعقب هذا الاجتماع, شارك الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك, حيث أطلع السفير بن جامع نظراءه بالمجموعة العربية بنية الجزائر طلب اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع يوم الاربعاء المقبل.