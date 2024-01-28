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انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لإصدار موقف عربي من "تدابير" محكمة العدل الدولية

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 11:46     الفئـة : دولــي
انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لإصدار موقف عربي من &quot;تدابير&quot; محكمة العدل الدولية

القاهرة - انطلقت، اليوم الأحد، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب دولة فلسطين، لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا حول ارتكاب الاحتلال الصهيوني جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

ويعقد الاجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، سعيد أبو علي، بهدف اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري وأن على الاحتلال الصهيوني منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومعاقبة كل من يحرض على ذلك واتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.

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وكانت محكمة العدل الدولية فرضت خلال جلستها المنعقدة أول أمس الجمعة في مدينة لاهاي بهولندا عددا من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لإصدار موقف عربي من "تدابير" محكمة العدل الدولية
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 11:46     الفئـة : دولــي   شارك

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