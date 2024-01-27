مفوضية الاتحاد الإفريقي: قرار محكمة العدل الدولية يؤكد احترام القانون الدولي

وقال فقي في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي, اليوم السبت أن القرار يؤكد على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال الكيان الصهيوني بشكل حتمي لالتزاماته بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت, أمس الجمعة, جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية, لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفرضت المحكمة عددا من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني, من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية, وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.