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الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا حول قرارات محكمة العدل الدولية غدا الأحد

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 18:40     الفئـة : دولــي
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا حول قرارات محكمة العدل الدولية غدا الأحد

القاهرة - قررت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا الأحد, لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا حول ارتكاب الاحتلال الصهيوني جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضح السفير حسام زكي, الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم السبت, أن الاجتماع سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة, استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية أمس.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك, قال في وقت سابق اليوم, أن دولة فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع .

وكانت محكمة العدل الدولية فرضت خلال جلستها المنعقدة أمس الجمعة, في مدينة لاهاي بهولندا عددا من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني, من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية, وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 18:43
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الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا حول قرارات محكمة العدل الدولية غدا الأحد
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 18:40     الفئـة : دولــي   شارك

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