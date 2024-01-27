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ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 26257 شهيدا

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 18:31     الفئـة : دولــي
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 26257 شهيدا

غزة (فلسطين المحتلة) - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة, في يومه ال113, إلى 26257 شهيدا و64797 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي, حسب ما أفادت به اليوم السبت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت "وفا", نقلا عن مصادر طبية, أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة, راح ضحيتها 174 شهيدا و310 جريحا, خلال ال24 ساعة الماضية.

و أوضحت المصادر ذاتها أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي سياق متصل, أصيب موظفان من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية برصاص الاحتلال, أثناء عملهما في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة, فيما دمرت آليات الاحتلال معدات الصيانة المتخصصة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على القطاع برا وبحرا وجوا, في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية, و انقطاع التيار الكهربائي, إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية, و انهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

 

 

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 18:36
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ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 26257 شهيدا
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 18:31     الفئـة : دولــي   شارك

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