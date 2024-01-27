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المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخطط الاحتلال الصهيوني لتقليص مساحة قطاع غزة         

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 17:05     الفئـة : دولــي

 رام الله (فلسطين المحتلة) - حذر المجلس الوطني الفلسطيني, اليوم السبت, مما يخطط له الاحتلال الصهيوني بتقليص مساحة قطاع غزة, بحجة إنشاء "منطقة عازلة", باستقطاع شريط حدودي بنسبة 20% من مساحة القطاع.

وأكد المجلس, في بيان صحفي صادر عن رئاسته, اليوم - أن أي إجراء من هذا النوع مدان ويعتبر عدوانا وجريمة تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني ونقلا قسريا بحق السكان الفلسطينيين وتعديا يضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي وهدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني.

وأضاف أن ما يسمى ب"المنطقة العازلة" ما هو إلا إعادة احتلال, وتكريس النهج الاستعماري الفاشي العنصري, وسوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية, بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل, الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة في إبادة لم يشهدها التاريخ.

وجدد المجلس مطالبته لدول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح الإجرامي, وإجبار الكيان الاحتلالي الاستعماري على وقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية والانسحاب فورا ووقف الإبادة, والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

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المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخطط الاحتلال الصهيوني لتقليص مساحة قطاع غزة         
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 17:05     الفئـة : دولــي   شارك

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