ندوة بالبرلمان الايطالي تدعو الى التجند من أجل التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

روما - نظمت المجموعة البرلمانية "السلام والحرية للشعب الصحراوي" بالبرلمان الإيطالي ندوة صحفية, تمت خلالها الدعوة الى تجند الجميع من أجل التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في افريقيا, حسب ما أفادت مساء أمس الجمعة وكالة الانباء الصحراوية "وأص".

الندوة, التي جرت بمقر غرفة النواب, نشطها -وفق ما ذكرت "وأص"- رئيس المجموعة, ستيفان باكاري, وأعضاء من المجموعة, لتقديم وشرح مقترح توصية تحت عنوان "القضية الصحراوية لا يمكنها أن تطول أكثر, حق تقرير المصير وحقوق الانسان".

وخلال الندوة, تم توضيح محتوى مقترح التوصية الذي سيقدم الى لجنة العلاقات الخارجية والذي تناول الأوضاع في الصحراء الغربية, خصوصا في ظل استئناف الكفاح المسلح بسبب التعنت المغربي وسلبية المجتمع الدولي, وكذا ملف حقوق الانسان والأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية, وملف الثروات الطبيعية والمعركة القانونية أمام المحكمة الأوروبية.

وشدد النائب عن الحزب الديمقراطي, ستيفانو فاكاري, على أن "كل النواب ومجموعات الصداقة مع الشعب الصحراوي, مطالبون اليوم اكثر من أي وقت مضى بالمرافعة والدفاع وإبراز القضية الصحراوية, آخر قضية تصفية استعمار في افريقيا".

و أكد على أن هذا التوجه هو الذي يجعل المجموعة تتقدم بهذا المقترح, "خصوصا في ظل استمرار معاناة الشعب الصحراوي في ظل الاحتلال المغربي الذي يصعد من وتيرة انتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان والنهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية على الرغم من احكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

من جهتها, تطرقت ممثلة جبهة البوليساريو بإيطاليا, فاطمتو حفظلا, بالشرح والتفصيل للأوضاع السياسية والأمنية والحقوقية المعاشة ميدانيا, مبرزة "تطور القضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بشكل عام وعلى المستوى الإقليمي والجهوي بشكل خاص".