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الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية‎ ضد الكيان الصهيوني

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 10:48     الفئـة : دولــي
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية‎ ضد الكيان الصهيوني

بروكسل - أكد الاتحاد الأوروبي مجددا دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية حول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكر بيان صحفي مشترك صدر عن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ,والمفوضية الأوروبية - حسب ما نُشر على موقع المفوضية اليوم السبت- ,"أننا أحطنا علما بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب إفريقيا الإشارة إلى التدابير المؤقتة" ,مضيفا أن "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب على الجميع الالتزام بها.. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال".

وتابع البيان أن ,"حق كل طرف في تقديم الحجج فيما يتعلق بالاختصاص أو المقبولية أو الأسس الموضوعية لا يتأثر بقرار اليوم بشأن طلب جنوب إفريقيا الإشارة إلى التدابير المؤقتة" ,مؤكدا مجددا دعمه المستمر لمحكمة العدل الدولية, الجهاز القضائي الرئيسي, في الأمم المتحدة", وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم اقترفها في  حق الفلسطينيين في قطاع غزة ,في انتهاك لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وفي سياق متصل ,نوهت وزيرة الخارجية الألمانية ,أنالينا بيربوك بدعم بلادها والاتحاد الأوروبي قرار المحكمة الذي يطالب الكيان الصهيوني بالسماح العاجل بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

و أمرت محكمة العدل الدولية, أمس الجمعة الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ,وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية, بطلب من جنوب إفريقيا, اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة  ضد الكيان المحتل.

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 11:14
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الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية‎ ضد الكيان الصهيوني
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 10:48     الفئـة : دولــي   شارك

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