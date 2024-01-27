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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 08:58     الفئـة : دولــي
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

غزة  - استشهد عشرات الفلسطينيين ,غالبيتهم من الأطفال والنساء, وأصيب آخرون, جراء قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة , في اليوم الـ113 من العدوان .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" , نقلا عن مصادر طبية, بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى, إثر قصف الاحتلال عدة منازل في دير البلح وسط القطاع, لافتة إلى أن 9 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.

وفجر اليوم السبت , استشهد فلسطينيان , وأصيب آخرون, جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق رفح, جنوب قطاع غزة.

كما ارتقى 28 شهيدا, وأصيب آخرون, جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ 24 ساعة.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة, وسط تركيز العدوان على خانيونس, مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع, موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وارتقى ثلاثة شهداء بينهم سيدتان جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة السكسك في حي الجنينة شرق رفح.

وفي حصيلة غير نهائية, ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر 26 ألف شهيد, ونحو 64 ألف مصاب, وآلاف المفقودين, معظمهم من الأطفال والنساء, إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 10:46
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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 08:58     الفئـة : دولــي   شارك

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