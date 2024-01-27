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منظمة أطباء بلا حدود: النظام الصحي في غزة خارج الخدمة عمليا

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 08:44     الفئـة : دولــي
منظمة أطباء بلا حدود: النظام الصحي في غزة خارج الخدمة عمليا

جنيف - قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن النظام الصحي في قطاع غزة بكامله خارج الخدمة الآن بعد تعطل معظم الخدمات في مستشفى ناصر، بسبب العدوان الصهيوني على غزة.

وعبرت المنظمة في بيان، عن أسفها لأن "القدرة الجراحية لمستشفى ناصر"، أكبر مرفق صحي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، أصبحت شبه معدومة، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم الطبي الذين بقوا في المستشفى يتعاملون مع مخزونات محدودة من المعدات الطبية.

وأفادت غيميت توماس، المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود، بأنه "مع تعطل عمل مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي، لم يتبق أي نظام صحي عمليا في غزة".

وكانت وزارة الصحة في غزة كشفت عن انقطاع كامل للكهرباء في المستشفى، ما أدى إلى توقف كل المعدات الطبية عن العمل، بما في ذلك أجهزة التنفس.

وكشفت منظمة أطباء بلا حدود إن ما بين 300 إلى 500 مريض مصابين بجروح خطرة لم يتسن إجلاؤهم بسبب الخطر ونقص سيارات الإسعاف في المرفق الطبي، فيما لا تزال 8 فقط من أصل 36 مستشفى، تعمل "بشكل جزئي" في غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 64 ألفا و110 إصابات، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 09:39
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منظمة أطباء بلا حدود: النظام الصحي في غزة خارج الخدمة عمليا
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 08:44     الفئـة : دولــي   شارك

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