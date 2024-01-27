جيش الإحتلال الصهيوني يوسع اعتداءاته على جنوب لبنان

بيروت - واصل جيش الإحتلال الصهيوني اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان، مستهدفا رقعة جغرافية جديدة، وعلى مساحة أوسع, حسب ما أوردته مصادر إعلامية.

وأفادت المصادر بأن قصفا مدفعيا صهيونيا استهدف أطراف بلدات "الناقورة" و"الجبين" و"يارين" و"أم التوت" و"مروحين" و"راميا" و"الصالحاني" و"عيتا الشعب" ومحيط الجدار عند حدود بلدة "رميش".

وأضافت المصادر ذاتها أن الطيران الحربي الصهيوني نفذ أيضا غارة على بلدة "دير عامص"، مستهدفا أحد المنازل فدمره بالكامل.