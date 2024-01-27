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جيش الإحتلال الصهيوني يوسع اعتداءاته على جنوب لبنان

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 08:38     الفئـة : دولــي
جيش الإحتلال الصهيوني يوسع اعتداءاته على جنوب لبنان

بيروت - واصل جيش الإحتلال الصهيوني اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان، مستهدفا رقعة جغرافية جديدة، وعلى مساحة أوسع, حسب ما أوردته مصادر إعلامية.

وأفادت المصادر بأن قصفا مدفعيا صهيونيا استهدف أطراف بلدات "الناقورة" و"الجبين" و"يارين" و"أم التوت" و"مروحين" و"راميا" و"الصالحاني" و"عيتا الشعب" ومحيط الجدار عند حدود بلدة "رميش".

وأضافت المصادر ذاتها أن الطيران الحربي الصهيوني نفذ أيضا غارة على بلدة "دير عامص"، مستهدفا أحد المنازل فدمره بالكامل.

يذكر أن الكيان الصهيوني صعد من حدة قصفه الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، وذلك بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 09:27
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جيش الإحتلال الصهيوني يوسع اعتداءاته على جنوب لبنان
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 08:38     الفئـة : دولــي   شارك

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