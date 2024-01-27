شهداء وجرحى في قصف صهيوني جديد على مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، امس الجمعة في قصف صهيوني جديد لمناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم 112 تواليا.

وقصف جيش الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه في /دير البلح/ وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين، بينما شن الطيران الحربي الصهيوني عدة غارات في محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي غزة، وأجبر آلاف المواطنين على النزوح مجددا من المكان بعد محاصرته بالدبابات، واستهداف النازحين والصحفيين بالرصاص خلال فرارهم.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف مدفعية الاحتلال خياما للنازحين غرب رفح جنوبي قطاع غزة، بينما أطلقت الطائرات الرصاص على عدة مناطق شرق رفح.

وقبل ذلك، وصل إلى مستشفيات القطاع، منذ ساعات الصباح، 18 شهيدا و83 جريحا من خان يونس، في وقت قصفت المدفعية محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المنطقة ذاتها، ما منع الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين.

بدورها، تعرضت /جباليا البلد/ ومحيط الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة لقصف عنيف، دون معرفة أعداد الضحايا حتى الآن.