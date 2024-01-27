مجلس التعاون لدول الخليج: قرار محكمة العدل اليوم يؤكد جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني

الرياض - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد الكيان الصهيوني يؤكد جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية الذي أتى بأغلبية ساحقة, اليوم, ضد الكيان الصهيوني, بناء على الدعوى المرفوعة من جنوب افريقيا ضد إنتهاكات الاحتلال في حربها على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأشاد السيد البديوي, بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي الذي صدر اليوم, كما نوه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية وإتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء إمتثال لقرار المحكمة.

واضاف إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء, خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية, الذي خالفته قوات الاحتلال من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات, مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة.

وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة جنوب افريقيا , والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويتابعها.

وشدد الامين العام لمجلس التعاون, على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال الكيان الصهيوني, لهذا القرار, والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الصهيونية الهمجية على قطاع غزة, ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير جميع المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.