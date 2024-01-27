استشهاد 18 فلسطينيا جراء القصف الصهيوني على مدينة خان يونس

وأفاد مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، أن الفرق الطبية انتشلت جثامين 18 فلسطينيا جراء القصف الصهيوني المستمر على مدينة خان يونس جنوب القطاع.
في سياق متصل، استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين في قصف صهيوني استهدف خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي وسط قطاع غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف مخيمات البريج والنصيرات والمغازي، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر المنصرم, يشن جيش الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف حتى اليوم "26 ألفا و83 شهيدا, و64 ألفا و487 مصابا, معظمهم أطفال ونساء", وفق السلطات الفلسطينية, وتسبب في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة", بحسب الأمم المتحدة.