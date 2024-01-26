الأمين العام للجامعة العربية يدعو إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشكل كامل وفوري

القاهرة- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إرتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في غزة, مؤكدا أن الحكم الأولي يمثل انتصارا للقيم الإنسانية.

وشدد الأمين العام على "ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري", مضيفا أن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف, من أجل وقف العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة.

وقال أبو الغيط إن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على الكيان الصهيوني بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها, كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة.

وأضاف أنه كان المأمول أن يفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف العدوان الصهيوني بشكل كامل وفوري.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أمرت محكمة العدل الدولية, الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية, بطلب من جنوب إفريقيا, اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الكيان المحتل.