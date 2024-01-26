محكمة العدل الدولية تأمر الكيان الصهيوني بضمان دخول المساعدات إلى غزة وعدم استهداف المدنيين  

لاهاي - أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الكيان الصهيوني باتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، و ضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في القطاع بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين و المنشئات في قطاع غزة.

وأكدت المحكمة اختصاصها القضائي في البت في دعوى جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني في ما يتعلق بجريمة "الإبادة الجماعية".

وعبرت المحكمة عن قلقها البالغ، ازاء استمرار الخسائر في الارواح في غزة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من اعمال الابادة الجماعية، و أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية " الابادة الجماعية".

ويأتي قرار المحكمة الذي تلته رئيسة المحكمة القاضية، جون دوناهيو، ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب افريقيا بخصوص إقرار " تدابير مؤقتة" في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.