مسؤول أممي يدعو القوى العظمى إلى التدخل لإيقاف جرائم الإحتلال الصهيوني في غزة

جنيف - دعا رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف، هيثم أبو سعيد الدول العظمى إلى التدخل السريع لإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

و اوضح هيثم أبو سعيد - في تصريح صحفي يوم الجمعة - أن الجرائم الصهيونية المستمرة بشكل متصاعد في قطاع غزة ليست في صالحها على الإطلاق خاصة قبل لحظات من إصدار محكمة العدل الدولية قرارها بشأن قضية "الإبادة الجماعية" ضد الكيان الصهيوني.

و أكد المسؤول الأممي أن الكيان الصهيوني مسؤول تماما عن مفاقمة الأزمة جراء الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منتهكا بذلك كافة الاتفاقيات والقوانين الأممية والدولية في هذا الشأن.

من جهته, جدد مدير منظمة الصحة العالمية, تيدروس أدهانوم غيبريسوس, اليوم, دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة في مناشدة أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".

و حذر غيبريسوس من أن مزيدا من الأفراد في غزة سيموتون من الجوع والمرض وقال "إذا أضفتم كل ذلك أعتقد أنه ليس سهلا أن نفهم مدى جحيمية الوضع".

و قالت السلطات الصحية في قطاع غزة ان الكيان الصهيوني يستخدم "سلاح التجويع لتحقيق أرقام قياسية في جرائم الإبادة الجماعية"مضيفا ان "الاحتلال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بالقصف والتجويع ومنع العلاج".