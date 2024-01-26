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وزير الخارجية البريطاني: قطاع غزة يواجه حجما لا يمكن تصوره من المعاناة

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 13:44     الفئـة : دولــي

لندن - شدد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه حجما "لا يمكن تصوره" من المعاناة.

و قال كاميرون, في تصريح لوسائل الإعلام, أثناء تواجده في المنطقة لبحث الوضع في غزة أمس الخميس, إن "المملكة المتحدة وقطر تعملان على إيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر, حيث سيتم نقل أول شحنة مشتركة تحوي 17 طنا من الخيام", وفقا لبيان وزارة خارجية  بريطانيا.

و أشار إلى أن "الخيام ستوفر مأوى بالغ الأهمية للسكان الذين هم في أمس الحاجة إليها مع نزوح المزيد من الأسر بسبب الصراع واستمرار فصل الشتاء البارد". و قال أن "حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوره".

و أكد "ضرورة بذل المزيد من الجهود وبشكل أسرع لمساعدة الأشخاص المحاصرين في هذا الوضع اليائس", قائلا إن بريطانيا زادت مساعداتها لغزة.

و لفت كاميرون الى انه ابلغ سلطات الاحتلال الصهيوني,الاربعاء بضرورة دخول المزيد من الشاحنات الى غزة و فتح المزيد من المعابر.

و في وقت سابق من يوم امس, وصل كاميرون إلى الدوحة في إطار جولته غير محددة المدة, لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الزعماء الإقليميين لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وإخراج المحتجزين, والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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وزير الخارجية البريطاني: قطاع غزة يواجه حجما لا يمكن تصوره من المعاناة
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 13:44     الفئـة : دولــي   شارك

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