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محكمة العدل الدولية تفصل اليوم في "التدابير المؤقتة" بخصوص دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 12:07     الفئـة : دولــي
محكمة العدل الدولية تفصل اليوم في &quot;التدابير المؤقتة&quot; بخصوص دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني

لاهاي - تصدر محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، قرارها بخصوص "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، و الذي خلف أكثر من 26 ألف شهيد و أزيد من 63 ألف مصاب.

و ذكرت المحكمة, على حسابها الرسمي على منصة (إكس), أن جلسة علنية ستعقد على الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة, بتوقيت لاهاي, هولندا, حيث من المقرر أن تقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية جون دوناهيو قرار المحكمة.

و كانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد الكيان الصهيوني في 29 ديسمبر الماضي, بشأن ارتكاب الكيان الصهيوني انتهاكات لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

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و طلبت جنوب أفريقيا أيضا من المحكمة إصدار "تدابير مؤقتة", لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.

و توصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما, بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها.

و توقع عضو الفريق الاستشاري لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية, شعوان جبارين, في تصريحات صحفية, أمس الخميس, "استجابة المحكمة لبعض مطالب جنوب افريقيا في الدعوى المرفوعة, ومن بين المطالب, وقف إطلاق النار ووضع حد للإبادة الجماعية بقطاع غزة".

و ينتظر النطق بوقف إطلاق النار -حسب المتحدث- بغية التمكن من تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة, فضلا عن حماية البيانات الموثقة حول جرائم الإبادة الجماعية هناك.

آخر تعديل على الجمعة, 26 جانفي 2024 13:21
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محكمة العدل الدولية تفصل اليوم في "التدابير المؤقتة" بخصوص دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 12:07     الفئـة : دولــي   شارك

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