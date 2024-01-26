محكمة الجنايات الدولية تملك أدلة كافية لإصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين صهاينة

و أكد جيل ديفارس, في تصريحات صحفية أمس الخميس, أن "الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين صهاينة", و من بين الأدلة التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية, يضيف, "وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزة واستهداف النظام الصحي وتهجير نحو مليوني شخص".

و تابع يقول : "هناك ما يكفي من الأدلة لإجراء تحقيق شامل وإصدار مذكرة اعتقال", مذكرا بأن الملف الذي تم تقديمه إلى المحكمة يتكون من 1800 صفحة", كما اشار الى ان الملف يحتوي ادلة تتعلق بوضع المدنيين الفلسطينيين, الذين أسرهم الجيش الصهيوني في غزة وكذلك المجاعة الحاصلة في القطاع".